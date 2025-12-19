I ra të fikët, transmetohet klipi i Albës gjatë trajtimit në spital

19/12/2025 22:31

Është publikuar kripi që pasqyron gjendjen shëndetësore të Albës dhe trajtimin që ajo mori në Spitalin Amerikan.

Në klip, Alba shfaqet në dhomën e rrëfimeve, duke marrë ndihmën e parë nga mjekët. Ajo gjithashtu ka kaluar analiza të plota në Spitalin Amerikan për të siguruar që çdo gjë të jetë në rregull me shëndetin e saj.

Më pas, Alba u transportua me autoambulancë në shtëpinë e BBVK-së, ku u mirëprit nga banorët, të cilët e pritën me ngrohtësi.

Ndiqeni videon për më shumë detaje:

YouTube player

