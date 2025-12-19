I ra të fikët, transmetohet klipi i Albës gjatë trajtimit në spital
ShowBiz
Është publikuar kripi që pasqyron gjendjen shëndetësore të Albës dhe trajtimin që ajo mori në Spitalin Amerikan.
Në klip, Alba shfaqet në dhomën e rrëfimeve, duke marrë ndihmën e parë nga mjekët. Ajo gjithashtu ka kaluar analiza të plota në Spitalin Amerikan për të siguruar që çdo gjë të jetë në rregull me shëndetin e saj.
Më pas, Alba u transportua me autoambulancë në shtëpinë e BBVK-së, ku u mirëprit nga banorët, të cilët e pritën me ngrohtësi.
