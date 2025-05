I prishet plani për Spanjë – Policia konfiskon 21 sfera metalike plumbi në Vermicë

Policia e Kosovës njofton se të premten më datë 30 maj, në Vërmicë kishin kishin gjetur dhe konfiskuar 21 sfera metalike nga një veturë që hynte nga Shqipëria në Kosovë.

Në raportin 24 orësh, bëhet e ditur se vetura ishte duke u drejtuar nga i dyshuari mashkull kosovarë.

Derisa, sferat metalike te plumbit, i dyshuari i kishte marrë për t’i dërguar për vlerësim në një fabrikë në Spanjë për biznes.

Tutje, në konsultim me prokurorin, i dyshuari është liruar.

“SPK. Vërmicë 30.05.2025 – 01:55. Është raportuar se zyrtarët policorë, në bashkëpunim me oficerët doganorë, në veturën me targa të huaja e cila kishte hyrë nga Shqipëria në Kosovë, të cilën kishte qenë duke e drejtuar i dyshuari mashkull kosovar, kanë gjete dhe konfiskuar 21 sfera metalike të plumbit të cilat i dyshuari i kishte marr për t’i dërguar për vlerësim në një fabrikë në Spanjë për biznes. Në konsultim me prokurorin lënda e rastit procedohet në procedurë të rregullt, i dyshuari është liruar”, njofton PK.