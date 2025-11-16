I plagosuri në Sharban të Prishtinës ndodhet jashtë rrezikut për jetë

16/11/2025 22:01

Një person ka marrë plagë nga armë zjarri sot në Sharban të Prishtinës.

Incidenti ka ndodhur rreth orës 14:30 dhe se personi i plagosur është dërguar për trajtim mjekësor.

Naser Syla, drejtor i Emergjencës pranë QKUK-së, ka thënë për KosovaPress, se gjendja e pacientit është jashtë rrezikut për jetë dhe se ai po vazhdon të merr trajtimin mjekësor në Klinikën e Ortopedisë.

Policia e Kosovës nuk ka bërë të ditur identitetin personave të përfshirë në këtë incident dhe as motivet.

