I plagosuri në Gjilan po trajtohet në QKUK, flasin nga Emergjenca për gjendjen e tij
Personi që mbeti i plagosur me armë zjarri në Gjilan është në gjendje të rëndë por stabile.
Lajmin për Klankosova.tv e ka konfirmuar drejtori i QKUK-së, Naser Syla, i cili bëri të ditur se po kryhen edhe ekzaminimet e nevojshme.
Bëhet e ditur poashtu se po vazhdon trajtimi i tij në Klinikën e Kirurgjisë Abdominale.
Ndryshe, tre persona kanë mbetur të vrarë mesditën e sotme në Gjilan. Derisa, tre persona janë shpallur në kërkim si të dyshuar për vrasje të rëndë, Mefail Shkodra, bashkë me dy djemtë e tij, Edonis dhe Engjull Shkodra.