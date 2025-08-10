I plagosuri në Gjilan po trajtohet në QKUK, flasin nga Emergjenca për gjendjen e tij

10/08/2025 18:57

Personi që mbeti i plagosur me armë zjarri në Gjilan është në gjendje të rëndë por stabile.

Lajmin për Klankosova.tv e ka konfirmuar drejtori i QKUK-së, Naser Syla, i cili bëri të ditur se po kryhen edhe ekzaminimet e nevojshme.

Bëhet e ditur poashtu se po vazhdon trajtimi i tij në Klinikën e Kirurgjisë Abdominale.

Ndryshe, tre persona kanë mbetur të vrarë mesditën e sotme në Gjilan. Derisa, tre persona janë shpallur në kërkim si të dyshuar për vrasje të rëndë, Mefail Shkodra, bashkë me dy djemtë e tij, Edonis dhe Engjull Shkodra.

August 10, 2025

