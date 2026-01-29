I paraburgosuri kërcen nga kati i dytë i Pallatit të Drejtësisë, përfundon në QKUK

Një person i arrestuar nën dyshimet për kryerjen e veprës penale “Vjedhje e rëndë” ka tentuar të arratiset nga Pallati i Drejtësisë gjatë ditës së djeshme. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, i cili ka bërë të ditur se i dyshuari është ndaluar me kohë nga zyrtarët policorë.…

Lajme

29/01/2026 19:24

Një person i arrestuar nën dyshimet për kryerjen e veprës penale “Vjedhje e rëndë” ka tentuar të arratiset nga Pallati i Drejtësisë gjatë ditës së djeshme.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, i cili ka bërë të ditur se i dyshuari është ndaluar me kohë nga zyrtarët policorë.

Sipas Policisë, gjatë tentimit për arratisje, i dyshuari ka pësuar lëndime trupore, për çka është dërguar për tretman mjekësor.

Rasti është duke u trajtuar nga organet kompetente.

Artikuj të ngjashëm

January 29, 2026

PDK mban nesër konferencë për media, ende nuk dihet arsyeja

January 29, 2026

Bllokada e Kuvendit mund të kthehet sërish

Lajme të fundit

PDK mban nesër konferencë për media, ende nuk dihet arsyeja

Bllokada e Kuvendit mund të kthehet sërish

Liqeni që furnizon Prishtinën me ujë po mbytet nga dora e njeriut

Obiliqi heq taksën 10-eurosh për ankesat e qytetarëve