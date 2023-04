I nervozuar me lojën praktike të lojtarëve – Tuchel “shfryhet” në pajisjen e stërvitjeve Përveç eliminimit nga Liga e Kampionëve e Kupa e Gjermanisë, trajneri i ri i Bayern Munich po përballet edhe me disa probleme të tjera. Thomas Tuchel është zemëruar shumë në seancën e sotme stërvitore të bavarezëve, raporton Bild, transmeton lajmi.net. Tekniku gjerman madje ka thyer edhe një pajisje të stërvitjeve nga pakënaqësia me lojën praktike…