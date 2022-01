I moshuari shpërthen ndaj Kurtit: Po shkel mbi gjakun e të vrarëve në protesta

Ai ka thënë se Kosova nuk ka pasur asnjëherë qeveri më të dobët dhe më mashtruese, shkruan lajmi.net.

Madje shton se Kurti duhet të jap llogari për të vrarët në protestat e organizuara nga ai.

“Kurrë qeveri ma e dobtë nuk u kanë. Qeveri shkatërruse, mashtruse. Ai duhet me dhanë llogari sa njeri u vra kur i ka qit në protesta. Sot po shkel mbi gjakun e tyne. S’ka kurrfar përparimi në kurrfar aspekti. Mjerim osht. I ka rrejt njerëzit, bashkimi, s’guxon me përmend. E ka lanë dialogun s’guxon mu taku me të hujt hiç”, ka thënë ky i moshuar. /Lajmi.net/