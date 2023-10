I moshuari nga Lipjani: Qyteti ynë din me dhënë edhe me marrë dashni Komuna e Lipjanit aktualisht udhëhiqet nga Imri Ahmeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por, sa janë të kënaqur banorët e qytetit me punën e deritanishme dhe me çka konkretisht krenohen ata. Cilat janë problemet me të cilat ballafaqohen? Çka do të ndryshonin apo si duhet vazhduar tutje? Përgjigjet e këtyre pyetjeve i kanë dhënë banorët…