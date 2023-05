I moshuari nga Istogu: Përpara na rrehke mësuesi për me msu, tash s’guxon as qenin

“Tregime nga katuni” – prodhim i Lajmi.net, ka sjellë këtë herë rrëfimin e Isuf Kabashit nga Istogu.

Teksa tregon për jetesën në të kaluarën, Kabashi tregon edhe për marrëdhëniet mes mësuesve dhe nxënësve në atë kohë, shkruan lajmi.net.

Ai ndër të tjera tregon se si dikur mësuesit ushtronin dhunë ndaj nxënësve, si formë nxitjeje për të mësuar më shumë.

“Përpara na rréhke mësuesi veç me msu, tash nuk guxon me rréhë as qénin”, rrëfen ai ndër të tjera. /Lajmi.net/