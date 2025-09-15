I mituri kapet në ngasje të veturës, policia në Obiliq i gjobit babain

Policia e Kosovës ka njoftuar se sot nga njësitet policore të stacionit të Obiliqit, është shqiptuar një gjobë ndaj prindit të një të mituri, i cili në një video të postuar në rrjete sociale shihet duke drejtuar një automjet pa pasur të drejtë ligjore për ngasje. “Pas veprimeve policore, ndaj prindit – pronar i automjetit…

Lajme

15/09/2025 22:28

Policia e Kosovës ka njoftuar se sot nga njësitet policore të stacionit të Obiliqit, është shqiptuar një gjobë ndaj prindit të një të mituri, i cili në një video të postuar në rrjete sociale shihet duke drejtuar një automjet pa pasur të drejtë ligjore për ngasje.

“Pas veprimeve policore, ndaj prindit – pronar i automjetit – është shqiptuar gjobë në bazë të legjislacionit në fuqi, për moskujdesin dhe lejimin e fëmijës së mitur të ngasë automjetin”, bën të ditur policia.

Artikuj të ngjashëm

September 15, 2025

Sejdiu: Dëshmia e Rubin është hapësirë që populli ynë ta kuptoj...

September 15, 2025

Shaqir Totaj me thirrje për vullnetarët, lanson faqen për regjistrimin e...

September 15, 2025

Kapet sasi e madhe e mbathjeve false, Dogana jep detaje

September 15, 2025

Veteranët e UÇK-së mirënjohës ndaj James Rubin: Dëshmi e bazuar në...

September 15, 2025

Ramabaja: PDK dhe VV shohin përfitime nga epilogu i procesit gjyqësor...

Lajme të fundit

Sejdiu: Dëshmia e Rubin është hapësirë që populli...

Shaqir Totaj me thirrje për vullnetarët, lanson faqen...

Kapet sasi e madhe e mbathjeve false, Dogana jep detaje

Veteranët e UÇK-së mirënjohës ndaj James Rubin: Dëshmi...