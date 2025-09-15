I mituri kapet në ngasje të veturës, policia në Obiliq i gjobit babain
Policia e Kosovës ka njoftuar se sot nga njësitet policore të stacionit të Obiliqit, është shqiptuar një gjobë ndaj prindit të një të mituri, i cili në një video të postuar në rrjete sociale shihet duke drejtuar një automjet pa pasur të drejtë ligjore për ngasje.
“Pas veprimeve policore, ndaj prindit – pronar i automjetit – është shqiptuar gjobë në bazë të legjislacionit në fuqi, për moskujdesin dhe lejimin e fëmijës së mitur të ngasë automjetin”, bën të ditur policia.