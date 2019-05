I mituri e shet kushërirën e tij për 1600 euro!

Që të dy personat dy.shohen se kanë kryer veprën pe.nale “tregtim me fëmijë” i parashikuar dhe i dën.ueshëm në bazë të nenit 418-g në lidhje me nenin 22 të Kodit Penal. Nga PTHP-ja njoftojnë se rasti ka ndodhur në fshatin Buçim të Radovishit gjatë muajit prill të 2019-s ndërkaq ndaj 15-vjeçares është ushtruar dhu.në fizike dhe është bërë përpjekje për për.dhu.nim.

“Gjatë muajit prill të këtij viti në fshatin Buçim të Radovishit i dy.shuari i parë i cili është i mitur me përdorim të for.cës mashtrimit dhe shtr.ëngimit duke e përdorur pafuqinë e vik.timës e ka futur kushërirën e saj 15-vjeçare në martesë me dhu.në. Ai bashkë me të dy.shuarin e dytë i cili ka pasur njohuri për moshën e vajzës më parë janë marrë vesh për shumën prej 1600 euro që t’ia sjellë kushërirën. Më datë 17 të muajit të kaluar i dy.shuari i parë e ka marrë vajzën dhe e ka dërguar në vendin e dakorduar ku i dy.shuari i dytë e ka dërguar shumën e kërkuar dhe e ka marrë me vete vajzën e cila ka shprehur rezi.stencë ndaj të cilët ka ushtruar dhu/në fizike dhu.në psikologjike dhe tentativë për për.dhu.nim” thuhet në njoftimin e PTHP-së.

Vajza e ka shfry.tëzuar rastin dhe ka ikur është paraqitur te familjarët të cilët më pas e kanë paraqitur rastin në Stacionin Policor të Radovishit.