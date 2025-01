I lënduari nga shpërthimi aksidental i fishekzjarreve në Prizren dërgohet me Aeroplan special në Turqi I lënduari në Prizren më 31 dhjetor si pasojë i shëprthimit aksidental të fishekzjarreve, është dërguar për trajtim mjekësor në Turqi. Për këtë ka njoftuar Bashkësia Islame e Kosovës (BIK), ku thuhet se në bashkëpunim me Ambasadën e Turqisë në Kosovë, Abdurrahman Memajt do t’i mundësohet trajtimi mjekësor. “Bashkësia Islame e Kosovës në bashkëpunim me…