I lë sandalet në veturë, nxehtësia ia zvogëlon ato

Përdoruesja e ‘Twitter’, Autmun_Kamrie, shpërndau një fotografi ku në shikim të parë, sandalet të cilat gjenden në të duken sikur të jenë të destinuara për fëmijë, transmeton lajmi.net.

Por, në realitet, sandalet janë të vendases amerikane, të zvogëluara nga nxehtësia e tepërt që po mbizotëron në disa zona të SHBA-ve.

Sipas përdorueses, sandalet i ishin zvogëluar për nëntë numra më pak.

Ndiqini fotografitë e publikuara nga ajo. /Lajmi.net/

If y’all wanna know how my day is going (And I’m sure you do)… As I’m getting into my car I see these little ass shoes in my backseat. I’m thinking whose damn kids been in my car???? So I look at the shoe and it’s a mf size 9. THE SUN SHRUNK MY SLIDES🤬FML pic.twitter.com/M9LIpPBfSK

— AK🌻 (@Autumn_Kamrie) August 22, 2019