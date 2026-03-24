I kërkuar nga Italia për trafik droge, arrestohet 50-vjeçari në Tiranë

24/03/2026 12:42

Një 50-vjeçar, i shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafikim të narkotikëve, është vënë në pranga nga Policia e Tiranës këtë të martë.

Në kuadër të operacionit të koduar “Operacionalja 88”, në pranga ka rënë shtetasi Bledar Mansaku, i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Apelit në Firence, Itali, në vitin 2024 e ka dënuar me 7 vjet burg për veprën penale “trafikim i lëndëve narkotike”.

 “Finalizohet nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, në Departamentin e Policisë Kriminale, operacioni policor i koduar “Operacionalja 88”, për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar.

Vihet në pranga një shtetas i kërkuar ndërkombëtarisht, i dënuar në Itali me 7 vjet burg për trafikim të lëndëve narkotike.

Në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme të zhvilluara nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, në Tiranë u bë i mundur lokalizimi dhe arrestimi i shtetasit Bledar Mansaku, 50 vjeç, banues në Tiranë.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Apelit në Firence, Itali, në vitin 2024, e ka dënuar me 7 vjet burg për veprën penale “trafikim i lëndëve narkotike”, të parashikuar nga Kodi Penal i Italisë, shkruan Euronews.al.

Arrestimi provizor i këtij shtetasi u krye me qëllim ekstradimin drejt Italisë”, thuhet në njoftimin e policisë.

Artikuj të ngjashëm

March 24, 2026

Gërvalla tentoi t’i buzëqesh e i ankohet për karrigen, por Vjosa...

March 24, 2026

Rushiti: Shumë raste të dhunës seksuale kanë mbetur të pandëshkuara

March 24, 2026

Berisha: I bëj thirrje Kongresit amerikan të shqyrtojë pranimin e Kosovës...

March 24, 2026

28-vjetori i Epopesë së Dukagjinit, homazhe në Gllogjan për dëshmorët e...

March 24, 2026

Giorgia Meloni pëson humbje në referendumin për reformën në drejtësi

March 24, 2026

​Irani godet Izraelin dhe Gjirin edhe pse Trump thotë se SHBA-ja...

