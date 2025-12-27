I kapur me mbi 200 bimë kanabisi, shqiptari në Britani shpëton nga deportimi pasi partnerja “s’i fliste shqip”
Një shqiptar i identifikuar si Armando Iberhasaj, që jeton në Britani, ka shpëtuar nga deportimi, pasi gjyqtarja vendosi se dëbimi do të ishte i papërshtatshëm për partneren e tij, e cila nuk flet gjuhën shqipe, raporton “The Telegraph”.
Iberhasaj, i cili u dënua me katër muaj burg për kultivimin e mbi 200 bimëve kanabis, pretendoi se deportimi do të shkelte të drejtat e tij për jetë familjare sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ). Ai gjithashtu argumentoi se rreziku i tij kriminal për shoqërinë ishte minimal, pasi ishte burgosur për një periudhë më të shkurtër se një vit – pragun mbi të cilin shkelësit e huaj përballen me dëbim automatik.
Iberhasaj kishte hyrë në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht nga Shqipëria në vitin 2019 dhe brenda disa muajsh u kap duke kultivuar kanabis në një shtëpi në Bolsover, Derbyshire.
Gjyqtarja e gjykatës së lartë të imigracionit, Sarah Pinder, vendosi se deportimi do të shkaktonte pasoja të pajustifikueshme për partneren e tij, e cila nuk ishte me prejardhje shqiptare, nuk kishte vizituar kurrë Shqipërinë dhe nuk fliste gjuhën shqipe.
“Të presësh që partnerja të zhvendoset me të në Shqipëri do të kishte pasoja të papërshtatshme për të”, tha gjyqtarja, duke shtuar se partnerja ishte e përkushtuar ndaj punës së saj dhe kujdesit për familjen, përfshirë motrën dhe nënën, të cilat kanë nevoja shëndetësore.
Vendimi për të lejuar Iberhasajn të qëndrojë në Mbretërinë e Bashkuar vjen në një kohë kur sekretarja e Brendshme, Shabana Mahmood, ka propozuar frenimin e përdorimit të të drejtave familjare nga kriminelët e huaj dhe migrantët e paligjshëm për të penguar deportimin.
Avokatët e Ministrisë së Brendshme argumentuan se, edhe pse mund të ishte e vështirë për partneren e Iberhasajt të zhvendosej në Shqipëri për shkak të gjuhës, Iberhasaj kishte arritur të përshtatej në Mbretërinë e Bashkuar edhe pa njohur anglishten, dhe se partnerja e tij mund ta bënte të njëjtën gjë.
Gjithashtu, u theksua se marrëdhënia e çiftit kishte filluar kur Iberhasaj nuk kishte të drejtë ligjore të qëndronte në Mbretërinë e Bashkuar, dhe kishte njoftuar partneren për këtë që nga fillimi.