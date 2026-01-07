“I kanë të dashurit në kërkim nga Interpoli” – ish banorja e BBVA tregon se pse femrat e shoubizit nuk publikojnë fotografi me partnerët
Ish-banorja e Big Brother VIP Albania 3, Dea Mishel Vieri, ka qenë së fundmi e ftuar në emisionin e mëngjesit “Wake Up”. Në panel, së bashku me Blendi Salajn dhe Hid Baçin, ata trajtuan një temë interesante që lidhej me jetën publike, ekspozimin në rrjete sociale dhe raportin që personazhet publikë kanë me privatësinë. Gjatë…
ShowBiz
Ish-banorja e Big Brother VIP Albania 3, Dea Mishel Vieri, ka qenë së fundmi e ftuar në emisionin e mëngjesit “Wake Up”.
Në panel, së bashku me Blendi Salajn dhe Hid Baçin, ata trajtuan një temë interesante që lidhej me jetën publike, ekspozimin në rrjete sociale dhe raportin që personazhet publikë kanë me privatësinë.
Gjatë bisedës, Dea u ndal posaçërisht te vajzat e shoubizit dhe mënyra se si ato zgjedhin të mos e ekspozojnë jetën sentimentale.
Me humor, por edhe me një dozë ironie, ajo tha: “Shumica e vajzave shqiptare nuk i publikojnë në rrjetet sociale të dashurit e vet, sepse — ‘Zot më fal’ — por i dashuri i vet kërkohet nga Interpoli. Tani, atë tjetrin e kërkon Interpoli dhe ajo ta publikojë në Instagram… sikur nuk bën sens”.
Deklarata e Deas ka shkaktuar reagime dhe diskutime në rrjete sociale, duke hapur debat rreth fenomenit të “jetës së filtruar” në Instagram dhe imazhit që shumë personazhe publikë tentojnë të ruajnë.
Në studio, biseda vijoi me reflektime mbi presionin publik, gjykimin e audiences dhe kufirin mes jetës personale dhe asaj profesionale për figurat e ekranit.