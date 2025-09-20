I jepet lamtumira e fundit ish luftëtarit Adem Haxhosaj, Haradinaj: U prehtë në paqe
Sot i është dhënë lamtumira e fundit ish-luftëtari i lirisë, Adem Haxhosaj. Adem Haxhosaj një ish luftëtar i lirisë, ka ndërruar jetë dje teksa lajmin për vdekjen e tij e dha djali i tij, Arbër Haxhosaj. Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj ishte i pranishëm teksa Adem Haxhosaj iu dha lamtumira. Haradinaj përmes Facebook ka shkruar:…
Lajme
Sot i është dhënë lamtumira e fundit ish-luftëtari i lirisë, Adem Haxhosaj.
Adem Haxhosaj një ish luftëtar i lirisë, ka ndërruar jetë dje teksa lajmin për vdekjen e tij e dha djali i tij, Arbër Haxhosaj.
Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj ishte i pranishëm teksa Adem Haxhosaj iu dha lamtumira.
Haradinaj përmes Facebook ka shkruar: “Lamtumira e fundit për luftëtarin e lirisë, Adem Haxhosaj! U prehtë në paqe!”.