I jepet lamtumira e fundit ish luftëtarit Adem Haxhosaj, Haradinaj: U prehtë në paqe

Sot i është dhënë lamtumira e fundit ish-luftëtari i lirisë, Adem Haxhosaj. Adem Haxhosaj një ish luftëtar i lirisë, ka ndërruar jetë dje teksa lajmin për vdekjen e tij e dha djali i tij, Arbër Haxhosaj. Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj ishte i pranishëm teksa Adem Haxhosaj iu dha lamtumira. Haradinaj përmes Facebook ka shkruar:…

Lajme

20/09/2025 18:19

Sot i është dhënë lamtumira e fundit ish-luftëtari i lirisë, Adem Haxhosaj.

Adem Haxhosaj një ish luftëtar i lirisë, ka ndërruar jetë dje teksa lajmin për vdekjen e tij e dha djali i tij, Arbër Haxhosaj.

Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj ishte i pranishëm teksa Adem Haxhosaj iu dha lamtumira.

Haradinaj përmes Facebook ka shkruar: “Lamtumira e fundit për luftëtarin e lirisë, Adem Haxhosaj! U prehtë në paqe!”.

September 20, 2025

