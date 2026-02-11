I hyjnë pa leje në shtrat – Brikena irritohet dhe qan nga gjestet e Rogertit dhe Artanit

Pas spektaklit të së martës në Big Brother VIP Albania 5, banorët kanë vazhduar me situatat e ngacmimet e tyre. Veprimet e fundit të Rogert Sterkajt dhe Artan Kolës nuk i kanë pëlqyer Brikena Selmanit. Derisa ishin përgatitur për të fjetur, dyshja i hyjnë në shtrat banores pa lejen e saj. Kjo gjë e irritoi…

11/02/2026 14:21

Pas spektaklit të së martës në Big Brother VIP Albania 5, banorët kanë vazhduar me situatat e ngacmimet e tyre.

Veprimet e fundit të Rogert Sterkajt dhe Artan Kolës nuk i kanë pëlqyer Brikena Selmanit.

Derisa ishin përgatitur për të fjetur, dyshja i hyjnë në shtrat banores pa lejen e saj.

Kjo gjë e irritoi tejet mase modelen, derisa u ngrit nga vendi dhe filloi duke qarë.

Ajo më pas shkoi në tualet dhe qëndroi për një kohë, duke mos i pëlqyer aspak këto gjeste të tyre.

Videoja u shpërnda me të madhe në rrjete sociale dhe mori kritika të shumta.

Ata u gjykuan për këtë veprim dhe se një gjë e tillë nuk duhet bërë, për të cenuar hapësirën e privatësinë e saj.

