​I hakohet llogaria, i vidhen etherum me vlerë mbi 3800 dollarë Një burrë nga Fushë Kosova ka paraqitur rastin në polici pasi i është hakuar llogaria dhe si pasojë i janë transferuar nga llogaria e tij 2.53 etherum në vlerë prej 3,768.90 dollarë në një llogari tjetër. Lidhur me rastin është informuar edhe prokurori dhe rasti po hetohet. “Fushë Kosovë 21.07.2022-12:03. Ankuesi mashkull kosovar me datë…