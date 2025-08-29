I dyshuari për vrasjen në Shkodër: Më akuzonte se i kisha vjedhur portofolin, iu betova se nuk isha unë
Pasi u vetëdorëzua tek autoritetet policore të Shkodrës në orët e para të së premtes, i dyshuari për vrasjen e mbrëmshme në fshatin Abat të Shkodrës, Ndoc Maçaj, ka dhënë dëshminë e tij përpara grupit hetimor.
Sipas ABC News, i dyshuari deklaroi se e kreu krimin pas një konflikti të vazhdueshëm me viktimën, Piro Prroni, pasi ky i fundit e akuzonte se prej një muaji i kishte vjedhur portofolin – veprim të cilin 58-vjeçari Ndoc Maçaj e mohon.
“Iu betova që nuk e kisha vjedhur unë”, ka qenë kjo fjalia që Maçaj ka deklaruar përpara hetuesve, duke shtuar se, pavarësisht insistimit të tij, viktima vijonte ta akuzonte.
Mbrëmjen e së enjtes, teksa qëndronin bashkë, ai ka treguar se 61-vjeçari e kishte akuzuar sërish dhe e kishte ofenduar. Për këtë arsye, autori nxori armën dhe e qëlloi