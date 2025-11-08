I dyshuari për vrasjen në Malishevë pritet të lirohet sot nga Klinika e Kirurgjisë Abdominale

Astrit Isufi, i dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve të gruas së tij në Malishevë, pritet të lirohet nga Klinika e Kirurgjisë Abdominale. Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i kësaj klinike, Enver Fekaj. “Pacienti është shtrirë në Klinikën e Kirurgjisë Abdominale dhe aktualisht dhe pritet me u liru sot, por ende është prezent.…

Lajme

08/11/2025 13:11

Astrit Isufi, i dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve të gruas së tij në Malishevë, pritet të lirohet nga Klinika e Kirurgjisë Abdominale.

Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i kësaj klinike, Enver Fekaj.

“Pacienti është shtrirë në Klinikën e Kirurgjisë Abdominale dhe aktualisht dhe pritet me u liru sot, por ende është prezent. Gjendja e tij është stabile. Konkluzioni i ekipës kujdestare është që pacienti të lirohet për trajtim ambulantiv”, tha Enver Fekaj për Klanin.

Astrit Isufi, i dyshuari për vrasjen e Naim dhe Driton Morinës në fshatin Gollubovc të Malishevës, u arrestua në orët e hershme të mëngjesit të së premtes./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 8, 2025

Ramiz Lladrovci: Tendencat për të më larguar nga PDK janë të kota

Lajme të fundit

Ramiz Lladrovci: Tendencat për të më larguar nga PDK janë të kota

Zhduket një person në Gjilan, ShKKSh-ja njofton se...

Balotazhi, probleme me zarfet e votimit në diasporë

Interesante: Trajneri i Ballkanit, Orges Shehi në ndeshjen...