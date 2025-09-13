I dyshuari për vrasjen e Charlie Kirk në strehim të posaçëm
Tyler Robinson, 22-vjeçari i dyshuar për vrasjen e Charlie Kirk, aktualisht po vlerësohet nga stafi i burgut në një Njësi të Strehimit Special, ka mësuar TMZ. Zëdhënësi i Sherifit të Qarkut Utah, Rreshteri Raymond Ormond, i tha TMZ se Tyler është në Njësinë e Strehimit Special nën “Mbikëqyrje Speciale” ndërsa ata punojnë për të përcaktuar…
Bota
Tyler Robinson, 22-vjeçari i dyshuar për vrasjen e Charlie Kirk, aktualisht po vlerësohet nga stafi i burgut në një Njësi të Strehimit Special, ka mësuar TMZ.
Zëdhënësi i Sherifit të Qarkut Utah, Rreshteri Raymond Ormond, i tha TMZ se Tyler është në Njësinë e Strehimit Special nën “Mbikëqyrje Speciale” ndërsa ata punojnë për të përcaktuar nëse ai përbën rrezik për veten apo të tjerët, me profesionistë të shëndetit mendor që vlerësojnë nëse ai është apo jo “vetëvrasës”.
“Nuk e dimë nëse ai ka bërë ndonjë koment që mund të tregojë se po mendon të vetëvritet në burg… megjithëse burime të zbatimit të ligjit na thanë më herët të premten se Tyler dyshohet se i kishte treguar të atit se do të preferonte të vdiste nga vetëvrasja sesa të dorëzohej në polici”, thuhet ndër të tjera në raportimin e TMZ-së.