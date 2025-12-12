I dyshuari për vrasjen dhe varrosjen e gruas në Gostivar është një 53-vjeçar
Një person në Gostivar dyshohet se ka vrarë dhe më pas e ka varrosur një grua.
I dyshuari në lidhje me këtë rast është një 53-vjeçar me inicialet S.M, ndaj të cilit është paraqitur kallëzim penal.
Sipas Policisë, fillimisht djali i të ndjerës e ka raportuar rastin, pas zhdukes së nënës së tij, ndërkaq gruaja e të dyshuarit ka bërë të mundur që ky rast të zbardhet.
“Në një bisedë zyrtare në stacionin policor, Gj.V. ka pranuar se bashkëshorti i saj S.M. e kishte vrarë viktimën H.A. me pistoletë dhe kishte treguar vendin se ku e kishte varrosur.