I dyshuari për vrasjen dhe varrosjen e gruas në Gostivar është një 53-vjeçar

Një person në Gostivar dyshohet se ka vrarë dhe më pas e ka varrosur një grua. I dyshuari në lidhje me këtë rast është një 53-vjeçar me inicialet S.M, ndaj të cilit është paraqitur kallëzim penal. Sipas Policisë, fillimisht djali i të ndjerës e ka raportuar rastin, pas zhdukes së nënës së tij, ndërkaq gruaja…

Lajme

12/12/2025 11:51

Një person në Gostivar dyshohet se ka vrarë dhe më pas e ka varrosur një grua.

I dyshuari në lidhje me këtë rast është një 53-vjeçar me inicialet S.M, ndaj të cilit është paraqitur kallëzim penal.

Sipas Policisë, fillimisht djali i të ndjerës e ka raportuar rastin, pas zhdukes së nënës së tij, ndërkaq gruaja e të dyshuarit ka bërë të mundur që ky rast të zbardhet.

“Në një bisedë zyrtare në stacionin policor, Gj.V. ka pranuar se bashkëshorti i saj S.M. e kishte vrarë viktimën H.A. me pistoletë dhe kishte treguar vendin se ku e kishte varrosur.

