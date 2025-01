I dyshuari me të meta psikike dëmtoi varrin e babait dhe sulmoi policët në Skenderaj Policia e Kosovës ka njoftuar se një mashkull me të meta psikike ka tentuar të dëmtojë varrin e babit të tij në Skenderaj. Pas kësaj, i njëjti ka sulmuar zyrtarët policorë ku njëri prej tyre ka kërkuar tretman mjekësor. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokuronit është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/