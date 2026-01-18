I dyshuar për hyrje ilegale në Kosovë, ndalohet shtetasi i huaj në Kamenicë
Policia e Kosovës ka ndaluar një automjet gjatë patrullimit në fshatin Rogaqicë të Kamenicës, me ngasës një mashkull shtetas i huaj, për të cilin dyshohet se ka hyrë në territorin e Republikës së Kosovës përmes rrugëve ilegale. Në lidhje me rastin është njoftuar prokurori kompetent, ndërsa i dyshuari është dërguar në Gjykatën për Kundërvajtje për…
Lajme
Policia e Kosovës ka ndaluar një automjet gjatë patrullimit në fshatin Rogaqicë të Kamenicës, me ngasës një mashkull shtetas i huaj, për të cilin dyshohet se ka hyrë në territorin e Republikës së Kosovës përmes rrugëve ilegale.
Në lidhje me rastin është njoftuar prokurori kompetent, ndërsa i dyshuari është dërguar në Gjykatën për Kundërvajtje për procedura të mëtejme.
Njoftimi i plotë:
Rogaqicë, Kamenicë / 17.01.2026 – 10:30. Policia gjatë patrullimit ka ndaluar një automjet me ngasës mashkull shtetas i huaj i cili dyshohet se ka hyrë në Republikën e Kosovës përmes rrugëve ilegale. Është njoftuar prokuroi dhe i dyshuari është dërguar në gjykatën për kundërvajtje.