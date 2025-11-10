“I di ligjet, isha në rrugë”, flet aktivisti që u fotografua nga Xhelal Sveçla
Art Merkoja, aktivisti që u fotografua të dielën nga ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla është deklaruar pas incidentit.
Ai thotë se veprimet e tij nuk ishin në kundërshtim me ligjin.
“Unë i di ligjet. Nuk kam qenë në ambientet e brendshme të shkollës. Kam qenë krejtësisht në rrugë”, tha ai në T7.
Shtoi se nuk e kishte pritur një sjellje të tij nga një zyrtar qeveritar, porse “tri shkronja i penguan” Sveçlës.
“Unë nuk e prita, me të kallxu drejt. Reagova me kulturën që e kam kriju vetë dhe që e kam kriju në Forumin e Rinisë së Lidhjes Demokratike. I penguan tri shkronjat e arta të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë jam krenar dhe i mbaj me nder këto tri shkronja”, tha Merkoja.