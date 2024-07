I dhanë vërejtje diplomatit të Kosovës në Serbi, MPJD tregon arsyet

Sekretari i parë i Zyrës Ndërlidhëse të Kosovës në Serbi, Fatmir Haxholli ditë më parë përmes një postimi në Facebook ka thënë se ka pranuar një vërejtje me shkrim nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë.

Sipas tij, këtë vërejtje e ka marrë për reagimet dhe deklarimet e vazhdueshme “në mbrojtje të interesit publik, qytetarë dhe para së gjithash në mbrojtje të interesit shtetëror”.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës përmes disa përgjigjeve për lajmi.net, ka demantuar këtë,

MPJD ka thënë se kjo vërejtje i është drejtuar Haxhollit pasi ky i fundit ka përsëritur të njëjtën shkelje tre herë radhazi brenda tre muajve.

“Për këto arsye, me datën 02.06.2024, z. Haxholli, është thirrur në një takim raportues/sqarues me Sekretarin e Përgjithshëm, z. Ilir Muçaj, duke ju tërhequr vërejtja se deklarime të tilla përderisa është diplomat i Republikës së Kosovës nuk mund të bëjë në raport me shtetin e Serbisë pa u koordinuar dhe pa marr aprovim paraprak nga ana e MPJD-së. Në të njëjtin takim, z. Haxholli, është zotuar se kjo qasje e komunikimit me publikun do të ndërpritet nga ana e tij me ç ‘rast pas takimit, z. Haxholli, me datën 03.06.2024, ka shkruar email, ku ndër të tjera thotë: “… i gjithë interesimi i mediave në drejtim timin për zhvillimet në Serbi, do t’i përcillet me automatizëm MJPD-së, për menaxhim dhe aprovim”, ka thënë MPJD.

MPJD ka shtuar se “përkundër paralajmërimeve, takimeve dhe vetë zotimit nga ana e tij, z. Haxholli, ka vazhduar të shprehë deklarata dhe qëndrime publike, të cilat as nuk kanë qenë të koordinuara me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Republikës së Kosovës dhe as nuk kishin aprovim paraprak”.

“Si pasojë, veprimet e lartpërmendura bien ndesh me detyrat dhe përgjegjësitë e punës në Zyrën Ndërlidhëse të Republikës së Kosovës në Serbi ashtu si edhe me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi në Republikën e Kosovës. Për më tepër, z. Haxholli, i është dërguar arsyetimi i plotë i masës disiplinore dhe ai ka të drejtë ankese në afat prej 30 ditësh, në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës nga dita e pranimit të kësaj mase disiplinore, nëse konsideron shkeljen e drejtave të tij”, thuhet në përgjigjet e MPJD-së.