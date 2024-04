I dërguari gjerman në Kosovë, takon Osmanin, Kurtin, Listën Srpska dhe shoqërinë civile Emisari gjerman Manuel Sarrazin ka publikuar pamje nga takimet me Presidenten Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti, përfaqësues të Listës Srpska dhe të shoqërisë civile. Takimet me të përmendurit më lartë, Sarrazin i ka quajtur të rëndësishme. “Takime të rëndësishme në Prishtinë me presidenten Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti, Listën Srpska dhe anëtarë të shoqërisë civile”,…