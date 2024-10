I dërguari amerikan Kasanof takohet me Vuçiq-in në Beograd, ky “qahet” kinse për jetesë të vështirë të serbëve në Kosovë I dërguar amerikan për Ballkanin Perëndimor, Alexandër “Sasha” Kasanof është duke qëndruar në Beograd. Ai ka takuar presidentin serb, Aleksandar Vuciq me të cilin ka biseduar në lidhje me situatën Serbi-Kosovë. Me këtë rast, Vuciq ka shfrytëzuar rastin që të ankohet kinse për jetesën e serbëve në Kosovë. “Duke folur për situatën në rajon, në…