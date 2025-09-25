I dënuar me mbi një vit burgim, kapet 54-vjeçari në Prizren

Është arrestuar një 54-vjeçar në Prizren, i cili ishte i kërkuar nga Gjykata Themelore. Sipas Policisë, Sh.D., ishte i dënuar me një vit e 20 ditë burgim efektiv me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit. 54-vjeçari  fillimisht ishte dërguar në stacionin Policor Prizren dhe më pas në burg në vuajtje të dënimit. “Me…

Lajme

25/09/2025 10:51

Është arrestuar një 54-vjeçar në Prizren, i cili ishte i kërkuar nga Gjykata Themelore.

Sipas Policisë, Sh.D., ishte i dënuar me një vit e 20 ditë burgim efektiv me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit.

54-vjeçari  fillimisht ishte dërguar në stacionin Policor Prizren dhe më pas në burg në vuajtje të dënimit.

“Me datën 24.09.2025, policët e Stacionit Policor Prizren, në kuadër të Task Forcës dhe planit  operativ ‘Realizimi i urdhëresave 2025’, kanë arritur që të lokalizojnë dhe të arrestojnë  të dyshuarin Sh. D., mashkull, 54 vjeçar  nga Prizren. I njëjti ka qenë në kërkim pasi që ka qenë i dënuar me 1 (një) vit e 20 ditë burg efektivë me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit.  I arrestuari  Sh. D.  fillimisht është sjellë në stacionin Policor Prizren dhe më pas është dërguar në burg në vuajtje të dënimit”, thuhet në njoftimin e PK-së.

Artikuj të ngjashëm

September 25, 2025

Ortopedi ngre alarm për çantat shkollore: Nuk guxon të kalojë 10-15%...

Lajme të fundit

Ortopedi ngre alarm për çantat shkollore: Nuk guxon...

Rihapen aeroportet në Danimarkë pas ndërhyrjes së dronëve

Nisma nuk i sheh zgjedhjet si opsioni të...

KRU Prishtina: Do të ketë ndërprerje të përkohshme...