I dehuri në Prizren hynë në lokal me thikë dhe ‘’tmerron’’ klientët Në qytetin e Prizerenit është arrestuar një mashkull pasi që i njejti sa ishte i dehur me thikë kishte drejtuar mjetin në drejtim të klientëve në një lokal. Me tu kapur ai, i janë gjetur edhe disa gramë marihuanë, shkruan lajmi.net. Ai është dërguar në mbajtje. Njoftimi i plotë: Sheshi Shatërvan, Prizren 22.07.2023 – 17:30. Është…