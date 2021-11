I dashuri turk i Morena Tarakut është i divorcuar dhe ka dy fëmijë

Ajo po përflitet për një lidhje dashurie me një këngëtarin 43-vjeçar, Berdan Mardini.

Lidhja e tyre u bë e ditur pas festës së ditëlindjes që thuhet se Taraku e organizoi për këngëtarin turk.

Madje, mediat atje thonë se Mardini i ka thënë rrethit të tij të ngushtë se ndjenjën e dashurisë e ka përjetuar vërtetë te Morena.

“Ndjenjën e dashurisë e kam përjetuar vërtetë te Morena. Jam shumë i lumtur që jam me të dhe gjeta sërish jetën me të”, shkruajnë mediat turke

Deri tash, s’ka pasur asnjë reagim nga këngëtarja për këto raportime.

Para lidhjes me Morenën, Berdan ka qenë i martuar për dhjetë vjet. Ai ka qenë i martuar me Fatoş Yelliler, me të cilën ka dy fëmijë.