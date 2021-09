I burgosuri mungoi në seancë, SHKK-ja thotë se nuk ka pranuar urdhër për ta dërguar në gjykatë

Në anën tjetër, Shërbimi Korrektues i Kosovës ka reaguar ku ka theksuar se SHKK-ja nuk ka pasur asnjë urdhëresë për ta dërguar në seancë gjyqësore ditën e djeshme të burgosurin në fjalë.

SHKK-ja ka bërë të ditur se i burgosuri Sefedin Osmani aktualisht është duke vuajtur burgimin në Burgun e Sigurisë së Lartë për veprën penale “Vrasje e Rëndë” dhe “Dhunim”, transmeton lajmi.net.

“Po ashtu, ju njoftojmë se tani SHKK ka pranuar urdhëresën për përcjelljen e të burgosurit, S.O në seancën e radhës të përcaktuar nga gjykata kompetente, ku do të mbahet shqyrtimi gjyqësor për shkak të Veprës Penale – Vjedhje. S.O, mbahet në BSL dhe është i dënuar me 25 vite për Veprën Penale – Vrasje e Rëndë dhe Dhunim”, thuhet në njoftimin e SHKK-së.

Shërbimi Korrektues i Kosovës ka bërë të ditur se mbetet i përkushtuar për transparencë të plotë para qytetarëve dhe është i gatshëm në çdo moment të ofrojë informata për media, në mënyrë që të verifikohen informacionet.

Njoftimi i plotë nga SHKK:

Prishtinë, 16 shtator 2021 – Pas këtij shkrimi të publikuar më 15.09.2021 në portalin, betimipërdrejtësi.com , Shërbimi Korrektues i Kosovës njofton opinionin publik se, SHKK nuk ka pasur asnjë urdhëresë për ta dërguar në seancë gjyqësore ditën e djeshme të burgosurin, S.O.

Po ashtu, ju njoftojmë se tani SHKK ka pranuar urdhëresën për përcjelljen e të burgosurit, S.O në seancën e radhës të përcaktuar nga gjykata kompetente, ku do të mbahet shqyrtimi gjyqësor për shkak të Veprës Penale – Vjedhje.

S.O, mbahet në BSL dhe është i dënuar me 25 vite për Veprën Penale – Vrasje e Rëndë dhe Dhunim.

Shërbimi Korrektues i Kosovës do të vazhdoj të mbetet i përkushtuar për transparencë të plotë para qytetarëve dhe është i gatshëm në çdo moment të ofroj informata për media. Kërkojmë nga mediat që para publikimit të shkrimeve të tilla, të na kontaktojnë për të verifikuar informacionin.