I burgosuri i jep fund jetës së tij, vetëvaret me jelek në dhomën e paraburgimit në Prishtinë Një i burgosur në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë ka varë veten me jelekun e burgut. Siç njofton Shërbimi Korrektues i Kosovës, tashmë i ndjeri A.M është gjetur i vetëvrarë sot në orën 19:00. SHKK ka njoftuar se menjëherë pas zbulimit të rastit, oficerët korrektues dhe stafi shëndetësor i Qendrës kanë ndërmarrë të gjitha përpjekjet…