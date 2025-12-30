I biri e uron Fadil Fazliun në Ditën e Veteranit: Bashkë me çlirimtarët e atdheut po mbaheni padrejtësisht në Hagë

30/12/2025 17:59

Fahri Fazliu i ri djali i Fadil Fazliut që po mbahet në Hagë i ka dërguar një mesazh babait të tij në ditën e Veteranit.

“Urime 30 Dhjetori-Dita e Veteranit të UÇK-së, babloki im Fadil Fazliu! Bashkë me shokët e idealit, çlirimtarët e atdheut, po mbaheni padrejtësisht në Hagë!

“Vetëm të guximshmit nëpër kohë të ndryshme, i kanë ndërruar rrjedhat e historisë”.

Kështu ndodhi edhe me luftëtarët e lirisë, në luftën e drejtë e të shejtë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës!”, shkroi ai në Facebook.

