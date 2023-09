I ashpër Stresi, mohon të jetë në lidhje

Postimi i plotë i Stresit (pa ndërhyrje):

“Para se te gjykosh jeten time apo karakterin Tim , vish kepucet e Mia, ec rrugve ku kam ecur une , jeto dhimbjet, dyshimet,te qeshurat e mia, jeto vitet qe kam jetuar une deri tani ,rrezohu atje ku jam rrezuar , dhe ringrihu ashtu si une …. te isha ne lidhje do e pranoja por Edhe Skam pse ju jap spjegim por e kam detyrim te madh N’Daj vajzes qe Po I shkatrroni shume gjera ne te ardhmen. .. ajo foto ishte Shaka qe doli ndryshe sepse Jo te gjithe jemi njesoj dhe #media e interpreton sic do vet. vajza esht pjese e nje projekti muzikor ju betohem … por Po jau bej me te lehte punen .JAM SINGEL BEj Jeten Time Sic Ma Do Qefi Mu Jetoj Si Me Qen Dita E fundit , Pra Te Dashura Portale Fu** uuuuuuu….. Arkimedi”.