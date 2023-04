I ashpër Neville: Weghorst i ka sjellë më shumë fitime Man United se Ronaldo

Gary Neville thotë se Wout Weghorst ka sjellë më shumë fitime Manchester United se Cristiano Ronaldo.

Pas shkëputjes së kontratë me yllin portugez, Ronaldo Man United ishin në kërkim të një sulmuesi, transmeton lajmi.net.

Holandez Weghorst u ble me një marrëveshje huazimi afatshkurtër dhe ai ka regjistruar vetëm dy gola në 19 paraqitje.

Ronaldo kontribuoi më shumë me gola gjatë kohës së tij në Manchester, por Neville i ka thënë ‘Sky Sports’ se si Weghorst ka ndihmuar në përmirësimin e rezultateve:

“Unë e quajta atë një vendmbajtës sepse United nuk investoi në një sulmues që United do të dëshironte. Ky eksperiment duhet të ndalet, Weghorst duhet të dalë, nuk mund të vazhdojë më, arsyeja pse ai vazhdon të luajë dhe pse Ronaldo nuk është më në klub, shihni 19 startet e tij kundër 19 starteve të Ronaldos. Weghorst ka 12 fitore, katër barazime, tre humbje, ai ka shënuar vetëm dy gola, por skuadra ka shënuar 37 gola, me Ronaldon ishin 19 fillime, ata fituan tre ndeshje më pak, tre barazuan, humbën katër të tjera me të në ekip, ai shënoi 11 por vetë ekipi shënoi vetëm 23, janë diferenca masive. Është e çuditshmja e futbollit është të kesh një lojtar që nuk është mjaftueshëm i mirë për të qenë sulmues i Manchester United, por i ka sjellë më shumë fitime skuadrës. Unë besoj se ai (Ronaldo) është lojtari më i mirë i të gjitha kohërave”.

Ronaldo pas shkëputjes së kontratës me United kaloi në Arabinë Saudite, te Al Nassr./Lajmi.net/