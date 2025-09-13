“I arrestuar disa herë për këtë pakujdesi” – Mënyra interesante e prezantimit të kandidatit për asamble të VV-së në Viti

13/09/2025 20:34

Në mënyrë interesante është bërë prezantimi i kandidatit të Vetëvendosjes në komunë e Vitisë, Arsim Ademi.

Gjatë prezantimi të tij, moderatori zgjodhi që të përmend që ai ishtë ndër themeluesit e një organizate studentore, por më interesante ishte kur e përmendi që është arrestuar disa herë nga pakujdesia.

“Themeluesin e organizatës studentore “Studim, Kritikë, Veprim” dhe i arrestuar disa herë për këtë pakujdesi kështu të tij në thonjëza.” – dëgjohet duke thënë gjatë prezantimi të kandidati të VV-së në Viti.

Video më poshtë:

