I akuzuar për rrëmbim dhe përdhunim, shqiptari në Francë dënohet me 13 vite burg Autoritet franceze kanë dënuar me 13 vite burg 47-vjeçarin shqiptar, Edmond Herri pasi u shpall fajtor për akuzën e përdhunimit. Bëhet me dije se ai ishte arrestuar dhe ndodhej në paraburgim që në tetor të 2022. Ndërkohë sot është marrë vendimi për masën e sigurisë. 47-vjeçari akuzohet për rrëmbim, përdhunim, dhe mbajtje armësh pa leje.