I akuzuar për dhunë fizike e psiqike, por ish-bashkëshorti i Drenusha Latifit hy sonte në “Big Brother VIP Kosova” Ish-burri i Drenusha Latifit, Atilla Kardesh do të jetë sonte në Prime të Big Brother VIP Kosova. Kështu ka treguar moderatorja e emisionit “Big Talk”, Diellza Daka në “Kosova today”. “A do të kërkoi ai ballafaqim me Drenushën apo me Rezin, nuk i dihet”, tha ajo, duke ftuar njerëzit ta shikojnë sonte spektaklin/ Ndiqni më…