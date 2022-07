Hyseni: Vendimi i Maqedonisë ishte vendimtar edhe për Kosovën, BE duhet t’i hap dyert e integrimit Ish-kryenegociatori, Skender Hyseni, ka reaguar pasi Maqedonia e Veriut miratoi propozimin francez për hapjen e negociatave për hyrje në BE. Me anë të një postimi në Facebook, Hyseni ka thënë se ky vendim ishte vendimtar për Maqedoninë e Veriut dhe i njëjti duhet mirëpritur, shkruan lajmi.net. Ai ka shtuar se ky është një vendim që…