Hyseni “u çepon” Kurtit e Vjosës për veriun: Po e rikthejnë Rezolutën 1244 dhe UNMIK-un

Ish-kryenegociatori, Skender Hyseni, në lidhje me zhvillimet në veri, ka thënë se kryeministri Kurtid he presidentja Osmani po e kthejnë në fuqi Rezolutën 1244 të OKB-së dhe po e riaktivizojnë UNMIK-un në veri.

Në një postim në Facebook, Hyseni ka thënë se veprimet në veri, janë “aventureske” të Qeverisë Kurti, shkruan lajmi.net.

“Qeveria dhe KM Kurti, për fat të keq edhe me përkrahjen herë eksplicite e herë implicite edhe të opozitës aktuale parlamentare, bëri veprime aventureske në veri, duke filluar me target. Këto verpime të pamatura politike, u dhanë një alibi Serbise dhe serbeve në veri për tensionimin e situates me barrikada dhe tërheqje kolektive nga institucionet shtetërore në të gjitha nivelet, duke përfshirë policinë, prokurorët, gjtyqtarët, dhe komplet sherbyesit civilë”, shkroi tutje ish-kryenegociatori Hyseni.

Postimi i plotë i Hysenit:

Kurti dhe Osmani përfundimisht po e rikthejnë në fuqi Rezolutën 1244 të OKB-se dhe po e riaktivizijnë UNMIK-un në Veri të vendit, 15 vjet pas pavarësie.

Marrëveshja e Ohrit dhe gjendja në veriun e Kosovës, nuk mund te shihen si të ndara. Ato janë të ndërlidhura, si shkak dhe pasojë! Marrëveshja e Ohrit ishte marrëveshje e hartuar nga bashkësia ndërkombëtare për ta penguar degradimin e mëtejm të Kosovës dhe marrëdhënieve me Serbinë.

Po, çka bëri Kurti gjatë po këtij viti?

Qeveria dhe KM Kurti, për fat të keq edhe me përkrahjen herë eksplicite e herë implicite edhe të opozitës aktuale parlamentare, bëri veprime aventureske në veri, duke filluar me target. Këto verpime të pamatura politike, u dhanë një alibi Serbise dhe serbeve në veri për tensionimin e situates me barrikada dhe tërheqje kolektive nga institucionet shtetërore në të gjitha nivelet, duke përfshirë policinë, prokurorët, gjtyqtarët, dhe komplet sherbyesit civilë.

E gjitë kjo, te bashkësia ndërkombëtare ndezi alaramin e përshakllëzimit të mundshëm, deri në konflikt të situatës në veri. Ky ishte edhe momenti kyq kur bashkësia ndërkombëtare, duke perfishirë edhe SHBA-të për fat të keq, beri terheqje nga ajo që ishte dialog I përqendruar në njohje të ndërsjallë, në dialog dhe marrëveshje të përkohshme, pa njohje, siç ishte Marrëveshja e Ohrit. Kjo marrëveshje, gjithnjë nëse zabatohet, eshtë e mire si hap I ndërnjemtëm, por eshte larg një marrëveshje të përsosur siç ishte marrëveshja e përqendruar në njohje. Pra, në essence, këtë gjendje e kemi si pasojë e politikave të pamatura të Qeverisë së Kosovës! Natyrisht, Serbia do ta shfrytëzojë cdo hapsirë që Kosova krijon me politika fëminore. Serbia eshtë në mënyrë jetike e interesaur që Ksovën ta mbajë në status-quo dhe ne tension.

Sekretari amerikan Blinken përdori, publikisht një gjuhë të cilën nuk e kishim degjuar kurrë më parë kundër veprimeve të Kurtit dhe Osmanit. Nderkohë që kemi një opozitë, komunikatat e të cilës nuk dallojnë shumë nga shkarravinat e Kurtit dhe Osmanit.

T’I kundërvihesh politikës amerikane në Kosovë, madje edhe me një gjuhë vullgare, don të thot të punosh kundër shtetit të Kosovës. /Lajmi.net/