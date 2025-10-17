Hyseni shkon në Mitrovicë e përqafon Arian Tahirin e PDK-së, derisa Faton Peci po “lufton” me diferencë të ngushtë të votave
Alban Hyseni i VV-së ka qëndruar sot në Mitrovicë, ku është parë në shoqëri të ngushtë me Arian Tahirin nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK). Të dy janë fotografuar pranë njëri-tjetrit para Xhamisë së Madhe, menjëherë pas faljes së namazit të Xhumasë. Ky takim i papritur mes përfaqësuesve të dy partive rivale në skenën politike…
Lajme
Alban Hyseni i VV-së ka qëndruar sot në Mitrovicë, ku është parë në shoqëri të ngushtë me Arian Tahirin nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK).
Të dy janë fotografuar pranë njëri-tjetrit para Xhamisë së Madhe, menjëherë pas faljes së namazit të Xhumasë.
Ky takim i papritur mes përfaqësuesve të dy partive rivale në skenën politike kosovare ka ngjallur reagime dhe diskutime në opinionin publik.
Kujtojmë se Faton Peci po “lufton” me diferencë të ngushtë të votave në këtë komunë me Tahirin./Lajmi.net/