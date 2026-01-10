Hyseni për situatën në Gjilan: Është intervenuar në disa pika problematike

Kryetari i Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni ka thënë se ekipet emergjente kanë intervenuar në segmentet rrugore të cilat u bënë më vështirë të kalueshme si shkak i reshjeve të shiut. “Për shkak të reshjeve dhe situatës së krijuar në disa segmente rrugore, bashkë me ekipet komunale jemi në terren dhe po e përcjellim nga…

Lajme

10/01/2026 15:48

Kryetari i Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni ka thënë se ekipet emergjente kanë intervenuar në segmentet rrugore të cilat u bënë më vështirë të kalueshme si shkak i reshjeve të shiut.

“Për shkak të reshjeve dhe situatës së krijuar në disa segmente rrugore, bashkë me ekipet komunale jemi në terren dhe po e përcjellim nga afër gjendjen në gjithë territorin e Gjilanit. Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, në koordinim me Drejtorinë e Shërbimeve Publike, ka intervenuar në disa pika problematike dhe po vazhdon monitorimin e vazhdueshëm për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe funksionimin normal të qarkullimit”, ka shkruar Hyseni.

Ndërkohë që u ka bërë thirrje qytetarëve për kujdes gjatë lëvizjes.

“U bëj thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes dhe, aty ku është e nevojshme, të shfrytëzojnë rrugë alternative deri në stabilizimin e plotë të situatës”, bëri thirrje Hyseni.

Artikuj të ngjashëm

January 10, 2026

Situatë e rënduar në Shqipëri, 851 të evakuuar në Durrës

January 10, 2026

IHMK: Mbi 41 mm reshje në dy ditë, rriten nivelet e lumenjve në Kosovë

Lajme të fundit

Alba nis e qan: Mendova që e kam mbyll historinë, por zemra s’mbyllet

Sunderlandi i Xhakës kalon në rundin tjetër të FA Cup

Situatë e rënduar në Shqipëri, 851 të evakuuar në Durrës

IHMK: Mbi 41 mm reshje në dy ditë, rriten nivelet e lumenjve në Kosovë