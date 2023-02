Hyseni: Kurti e Osmani sillen si me i pasë 200 koka bërthamore të instaluara nëpër Kosovë Ish-ministri i Punëve të Jashtme, Skender Hyseni vlerëson se presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti po sillen në mospërputhje me fuqinë reale që e ka Kosova. “Kurti e Osmani sillen sikur me i pasë nja 200 koka bërthamore të instaluara në Kosovë ose thuajse e kanë gazin e Katarit apo naftën e Arabisë Saudite…