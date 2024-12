Hysen Durmishi i Vetëvendosjes fluturon me shifra, thotë se do t’i fitojnë mbi 60 % Zëvendësministri Hysen Durmishi është një prej kandidatëve për deputetë në listën e Lëvizjes Vetëvendosje bashkë me Guxo. Durmishi përpos që u vu si kandidat për deputet, është shprehu edhe optimist në fitoren e Vetëvendosjes. Madje ai ngriti pritshmëritë e fitores në 60 për qind, transmeton lajmi.net. Duke e lidhur me numrin e tij 60 në…