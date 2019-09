Hysaj: Na sulmojnë prapa kompjuterit, mos kini dyshime te ne

Pas humbjes së marrë nga ana e Shqipërisë ndaj Francës me rezultatin 4-1, shumë kritika ka pasur për kuqezinjtë tanë. Në lidhje me këto reagime ka folur edhe kapiteni i Kombëtares për ndeshjen me Islandën, Elseid Hysaj, pasi Mërgim Mavraj do të gjendet në stol.