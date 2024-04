Hykmete Bajramit të LDK-së i vjen “fllad” me sondazhin e fundit për zgjedhje, LDK del e treta

Nënkryetarja e LDK-së, Hykmete Bajrami ka reaguar për sondazhin e UBO Consulting, që e vendosë LDK-në partinë e tretë në vend pas PDK-së dhe VV-së.

Në sondazhin e treguar dje nga UBO Consulting, LVV ka dalë të jetë e para me 49.5 %, PDK e dyta me 17.1 % dhe LDK e treta me 16 %.

Ajo ka marr shembull sondazhin për zgjedhjet lokale, sipas të cilit, Arben Vitia dilte i pari e Uran Ismaili i dyti, por në fund zgjedhjet i kishte fituar Pëparim Rama i LDK’së, që renditej i treti.

“Këtë herë paskan treguar gjenerozitet, na paskan ulur vetëm në 16%. Me sondazhe mund të na ulin edhe më shumë, do ta bejnë javëve në vijim, por realiteti ndryshon nga sondazhet e tyre.

Mbajeni në mend, sa herë që ka një krizë, qeverisë i vjen një sondazh i ri. Herën e kaluar në ditën e faturave dyfysh të energjisë elektirke, këtë herë në periudhën e shpërfaqjës së korrupcionit përmes kontratave sekrete e pazareve në katër sy.

Duan të paraqesin një realitet tjetër – fiktiv. Të na thonë se ne jemi vet. Se shumica është me ata – të kënaqur si dikur.

Propaganda është mjet i tyre dhe kjo është veçse një mjet.

Kur flasim për sondazhe kujtoni vetëm pak zgjedhjet lokale. Gjithë ekzaltimin e pushtetit atëherë, gjithë ‘kredibilitetin’ e matësve – një natë para zgjedhjeve.”- ka shkruar Bajrami në “Facebook”.