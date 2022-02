Hykmete Bajrami merr meritat pasi Gruda pranoi fajësinë për vjedhjen në Thesar

Bajrami me anë të një postimi në Facebook ka thënë se këtë rast e ka denoncuar ajo, shkruan lajmi.net.

Ajo ka thënë se sot është ditë e madhe për drejtësinë dhe Kosovën dhe se tani duhet të fillojë kthimi i mjeteve në buxhetin e Kosovës.

Postimi i plotë i Hykmete Bajramit:

E denoncova, dikush e pa si faj, e pranoj këtë faj

Kam pranuar me qindra mesazhe përkrahëse që kam DENONCUAR vjedhjen e 2.1 milionë eurove. Dhjetëra e qindra reagime nëpër rrjete sociale e kërcënime pse kam denoncuar.

Sot, kur i akuzuari kryesor e PRANOI fajin, po e pranoj edhe unë një faj. Fajin se e kam DENONCUAR.

Dje, sot, nesër dhe përgjithmonë do të bëj të njëjtin faj. Prapë, do të DENONCOJ secilin krim e secilën vjedhje që ndodh. Nuk jam dorëzuar dhe nuk dorëzohem as nga ata që kanë tentuar të më ndalin të flasë e denoncoj paligjshmëri e shkelje ligjore tjera.

Prandaj, sot, është ditë e madhe për drejtësinë. Është ditë e madhe për Kosovën. Menjëherë duhet të nisë kthimi i parave në buxhetin e Kosovës. Drejtësia duhet ta kryejë detyrën deri në fund pasi i akuzuari ka pranuar fajin dhe ka hapur rrugën për sqarimin e 2.1 milionë eurove deri në fund. /Lajmi.net/