Hykmete Bajrami kërkon dorëheqjen e Abdixhikut dhe ofron dorëheqjen e saj nga nënkryetare e LDK-së
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka reaguar pas mbledhjes së fundit të LDK-së, duke kërkuar dorëheqjen e parevokueshme të kryetarit Lumir Abdixhiku dhe duke ofruar njëkohësisht dorëheqjen e saj të parevokueshme nga pozita e nënkryetares së partisë. Bajrami ka theksuar se ky veprim buron nga standardet politike që vetë LDK-ja i ka ndërtuar dhe zbatuar ndër vite, si në fitore ashtu edhe në humbje
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka reaguar pas mbledhjes së fundit të LDK-së, duke kërkuar dorëheqjen e parevokueshme të kryetarit Lumir Abdixhiku dhe duke ofruar njëkohësisht dorëheqjen e saj të parevokueshme nga pozita e nënkryetares së partisë.
Bajrami ka theksuar se ky veprim buron nga standardet politike që vetë LDK-ja i ka ndërtuar dhe zbatuar ndër vite, si në fitore ashtu edhe në humbje, raporton lajmi.net
“Dje në mbledhjen e LDK-së kam kërkuar dorëheqjen e parevokushme të z. Abdixhiku nga pozita e kryetarit të LDK-së, si standard i vendosur nga vetë LDK-ja. Duke respektuar të njëjtin standard, kam ofruar dorëheqjen time të parevokueshme nga pozita e Nënkryetares së LDK-së”, ka shkruar ajo.
Postimi i saj:
Lidhja Demokratike e Kosovës si në fitore, ashtu edhe në humbje, ka ndërtuar dhe zbatuar standarde
Dje në mbledhjen e LDK-së kam kërkuar dorëheqjen e parevokushme të z. Abdixhiku nga pozita e kryetarit të LDK-së, si standard i vendosur nga vetë LDK-ja. Duke respektuar të njëjtin standard, kam ofruar dorëheqjen time të parevokueshme nga pozita e Nënkryetares së LDK-së, mbi parimin se kush merr rezultate të rënda zgjedhore për LDK-në duhet marrë përgjegjësi dhe t’i hapë rrugë zgjedhjeve të brendshme.
Ky veprim nuk është personal dhe as emocional, por respektim i standardit politik që LDK-ja vetë e ka ndërtuar ndër vite.
Përtej rezultatit të dobët zgjedhor të LDK-së, sfida kryesore për Republikën e Kosovës mbetet rreziku i përqendrimit të pushtetit absolut te një parti politike, te një person i cili, që pesë vite ka dëshmuar se interesin personal dhe atë partiak e ka para interesit të Kosovës.
LDK-ja kurrë s’ka qenë dhe as sot nuk është vetëm një parti politike; ka qenë, është dhe do të mbetet mbrojtëse e shtetit dhe e institucioneve, mbrojtëse e Lirisë, Pavarësisë dhe Demokracisë, por kjo bëhet e mundshme vetëm kur ne vëmë LDK-në para interesit personal dhe Kosovën para interesit politik partiak.
Pas rezultateve të 28 dhjetorit, lidershipi dhe organet e partisë kanë humbur legjitimitetin prandaj duhet zgjedhje të brendshme. Zgjedhjet e brendshme në LDK janë të domosdoshme dhe nga situata ku gjendemi nuk na shpëton asnjë proces tjetër.
Edhe njëherë, falënderoj 126 mijë e 102 qytetarë që kanë votuar LDK-në dhe 57 mijë e 153 gra e burra që më kanë besuar angazhimin tim politik.
Do të vazhdoj të punoj për LDK-në dhe për interesin e vendit, si deputete e zgjedhur në mandatin tim të shtatë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, brenda Grupit Parlamentar të LDK-së.
LDK-ja ka nevojë për reflektim, përgjegjësi dhe vizion për të ardhmen, sepse e fortë i duhet Kosovës.
